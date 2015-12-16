  1. اصلی صفحہ
  2. استان ها

سانحہ پشاور شہدا کی برسی تقریب، لواحقین کو میڈلز اور پلاٹ کے کاغذات دیدے گئے

16 دسمبر 2015 - 13:58
News ID: 725255
سانحہ پشاور شہدا کی برسی تقریب، لواحقین کو میڈلز اور پلاٹ کے کاغذات دیدے گئے

پشاور... آرمی پبلک سکول میں شہدائے اے پی ایس کی پہلی برسی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل راحیل شریف، چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیراعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق آرمی پبلک سکول میں شہدائے اے پی ایس کی پہلی برسی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل راحیل شریف، چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیراعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔

آرمی پبلک سکول میں منعقدہ برسی کی تقریب میں جوائنٹ چیفس آف آرمی سٹاف، وزیراعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک، وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری عبدالمجید اور گلگت بلتستان کے وزیراعلیٰ حافظ حفیظ الرحمن نے شہدائے اے پی ایس کے لواحقین کو میڈلز اور پلاٹ کے کاغذات دیئے۔

چاروں صوبوں کے گورنرز،شہداء کے والدین اور عزیز و اقارب ، اعلیٰ سول و فوجی حکام اور اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک ہیں، برسی کی تقریب شام چار بجے تک جاری رہی۔

.......

/169