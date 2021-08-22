امریکہ میں کورونا کے باعث مرنے والوں کی شرح میں 53 فیصد اضافہ

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی۔ابنا۔ سی ان ان کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مذکورہ مرکز کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی شرح میں ۱۳ فیصد اضافہ ہوا ہے جس کے بعد کورونا کی یومیہ تعداد ۱ لاکھ ۴۵ ہزار سےتجاوز کر گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں کورونا کے باعث مرنے والوں کی شرح میں ۵۳ فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس طرح ہلاکتوں کی یومیہ تعداد ایک ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے۔
اس درمیان امریکہ کی ریاست میسی سیپی سے اطلاعات ہیں کہ روزانہ ساڑھے تین ہزار افراد کورونا میں مبتلا ہو رہے ہیں جسے کورونا کے آغاز سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی تعداد بتایا جا رہا ہے۔
خیال رہے کہ امریکہ کورونا متاثرین کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر ہے ہے۔ اب تک تین کروڑ اسی لاکھ سے زائد امریکی کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں جن میں سے مرنے والوں کی تعداد ۶ لاکھ ۴۴ ہزار تک پہنچ چکی ہے۔
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